ＪＦＬのアスルクラロ沼津は２５日、山梨学院大からＭＦ北野明暉（２２）が加入することを発表した。北野は中学時代にクラブの下部組織でプレー。静岡・飛龍高を経て、山梨学院大へ進学した。クラブを通じて北野は「アカデミー時代にお世話になったこのクラブで再びプレーできることを大変うれしく、誇りに思います」とコメント。「必ず１年半でアスルクラロ沼津をＪリーグの舞台へ復帰させるという強い意志を持って闘います」