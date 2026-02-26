お笑いコンビ・オードリーの若林正恭による初小説『青天』（アオテン）が、2月26日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上2.9万部（2万9293部）で3位にランクイン。ジャンル別「文芸書」で自身初の1位を獲得した。【写真】初小説『青天（アオテン）』が発売！書店を訪れサインを書くマスク姿のオードリー若林本作は、アメリカンフットボールにすべてを懸ける総大三高の「アリ」こと中村昴を主人公に、焦