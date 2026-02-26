◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節町田―千葉（２７日・Ｇスタ）Ｊ１千葉は２７日にアウェーで町田と対戦する。Ｊ２時代の２０２３年以来３年ぶりの試合で、千葉には町田の選手やスタッフと関わりがある選手が多い。前貴之は弟・寛之との６年ぶりで、かつＪ１では初めての兄弟対決が実現する。ケガの復帰から間に合えば、安井拓也は古巣との戦いとなる。高橋壱晟と天笠泰輝は青森山田高時代の恩師・黒田剛監督との対戦。