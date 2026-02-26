きのう（25日）夜、川崎市の県道で、29歳の男性が路上で血を流して倒れている状態で見つかり、その後死亡が確認されました。男性の体にはタイヤでひかれた跡があり、警察は自殺とひき逃げ事件の両面で捜査しています。【写真を見る】「ドーンと音…人が倒れていた」川崎・中原区で男性（29）血を流して倒れ死亡現場付近の防カメにマンションから道路に落下する様子警察は自殺とひき逃げの両面で捜査きのう午後8時45分ごろ、川