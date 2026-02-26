酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとして、警視庁玉川署は２６日、映画監督の浜崎慎治容疑者（４９）を道路交通法違反（酒気帯び運転）容疑で現行犯逮捕した。同署幹部によると、浜崎容疑者は２５日午後１１時３８分頃、世田谷区等々力の区道で、酒気を帯びた状態で車を運転した疑い。調べに「酒を飲んで運転した」と容疑を認めている。直前に浜崎容疑者の車がタクシーや民家の外壁などに接触する事故があり、目撃者の１１