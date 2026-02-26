所属先の木下グループを訪問し、それぞれ2千万円の報奨金を贈られた「りくりゅう」の三浦璃来（右）、木原龍一組＝26日午前、東京都新宿区ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで金メダルに輝いた愛称「りくりゅう」の三浦璃来、木原龍一組が26日、東京都内にある所属先の木下グループを訪問し、それぞれ2千万円の報奨金を贈られた。三浦は「いつも温かいサポートを賜り、今季の主要大会全てで優勝することがで