マイルが貯まると、一度は憧れる「ファーストクラス特典航空券」。しかし現実には、ビジネスクラスも十分に快適で、必要マイルも違います。どちらが得かは、どちらが上かではなく、「あなたが何を得たいか」と「追加で払うコスト・必要マイルの差分」で決まります。 本記事では、旅行好きの人が納得して選べるように判断の軸を整理します。 マイル単価と追加で払う費用 最初に大事なのは、「得＝1マイルの価値