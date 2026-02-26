ミツカンは2月25日、ブランドリニューアルした『フルーティス』の発売を記念し、「ミツカン 新フルーティス 発売記念イベント」を開催した。従来の“健康のためのお酢”から、“お酢の力で果実をおいしく味わうリフレッシュドリンク”に進化したという。担当者は「果実飲料ともお酢ドリンクとも異なる、新しい飲み心地をお楽しみください」とアピールしている。ミツカンから新しい『フルーティス』が発売となった○どんな味わいに