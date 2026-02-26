【モデルプレス＝2026/02/26】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが2月25日、自身のInstagramを更新。スタッフへの手作り弁当を披露し、反響が寄せられている。【写真】62歳大御所芸人「おかずぱんぱんで凄い」卵焼き・焼売などぎっしり詰まった弁当7つ◆ハイヒール・モモコ、スタッフへの手作り弁当公開モモコは「今日は、『よ〜いドン！』でした」とつづり、写真を投稿。「いつものようにマネージャーやスタイリスト、メイクさん