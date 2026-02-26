BLACKPINKのジスが、初のラブコメ作品で得たい評価について、胸の内を明かした。2月26日、ソウル・JWマリオット東大門スクエアにて、Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』の記者ショーケースが開催された。【写真】ジス、“大根役者”のレッテルイベントには主演のジスとソ・イングク、そしてキム・ジョンシク監督が出席し、作品への自信を語った。3月6日に公開を控える『マンスリー彼氏』は、現実に疲れたウェブトゥーンPDのミレ（