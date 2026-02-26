オリンピックが終わった今、中国では“元韓国人”への批判が相次いでいる。批判の的はスピードスケートの林孝筇。中国ではリン・シャオジュン、母国ではイム・ヒョジュンと呼ばれる男だ。【写真】「韓国に返品しろ」とゴミ扱い、中国人になった林林孝筇は2月23日、ミラノ五輪閉幕に合わせてSNSを更新。ふがいない結果への反省とともに、「再び五輪の舞台に立つことを許してくれた国に感謝する。一生忘れられない栄光だ