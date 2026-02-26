焼肉チェーン「牛角」は、3月2日(月)から3月19日(木)までの平日限定で「春も焼肉フェア」を開催する。本企画では、人気メニュー12品以上を対象に、何皿･何杯でも特別価格で提供する。生ビール(中ジョッキ)は通常580円(税込638円)のところ190円(税込209円)、「牛角上ハラミ」は通常880円（税込968円）のところ半額の440円（税込484円）となる。他にも、とんタン塩、ジューシーカルビ、牛角冷麺などが特別価格メニューとしてラインア