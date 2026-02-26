NEXZのYUさんが、ananモテコスメ大賞トレンド部門のフレグランスをお試ししました。1. CHANEL「チャンス オー スプランディド ヘア＆ボディ オイル」「“チャンス”の香りが大好き。寝る前に髪にふわっとつけると、タンドゥルとはまた違うリラックス感が得られてよく眠れます」CHANEL「チャンス オー スプランディド ヘア＆ボディ オイル」上質なフローラルの香りに癒されまくる 賞しっとり＆リラックスの至福感魅惑的なラズベリー