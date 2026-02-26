俳優の小芝風花、吉原光夫、西野亮廣が26日、都内で行われた映画『えんとつ町のプぺル 〜約束の時計台〜』公開記念イベントに登壇。小芝が、歌唱シーンを振り返った。【集合ショット】プペルたちに囲まれて…笑顔で手をふる小芝風花＆西野亮廣ら小芝は人に化けた植物・ナギ役、吉原は100年間約束を信じて待ち続ける時計師・ガス役をそれぞれ熱演。小芝は役作りについて「元気なまっすぐ女の子ですが、細かいことは現場で西野さ