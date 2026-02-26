新しい年を迎え、親戚や友人との食事会など、何かと交流の機会が増える時期です。「顔がこわばってうまく笑えなかったらどうしよう……」。そんな時に役立つメソッドを、表情筋トレーニングの専門家が指南します（構成：浦上泰栄写真提供：間々田さん）〈たるみを改善してぱっちり目に〉まぶたストレッチ* * * * * * *（その２）から続く1週間で見違える〈間々田式〉表情筋トレーニング頬が垂れる、目が小さく見える……など、お