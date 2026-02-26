◇球春宮崎ベースボールゲームズオリックス―西武（2026年2月26日SOKKEN）オリックスは26日、球春宮崎ベースボールゲームズの2戦目で西武と対戦する。先発は新外国人選手のシーン・ジェリー（28）。新外国人のボブ・シーモア内野手（27）は「5番・一塁」で出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【オリックス】（左）西川（中）中川（右）広岡（二）太田（一）シーモア（遊）紅林（三）西野（D）杉本（捕）森先発