NPBエンタープライズは26日、侍ジャパンに選出されていたパドレス・松井裕樹（30）がコンディション不良による出場辞退と、中日・金丸夢斗（23）の追加招集を発表した。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦松井は20日（日本時間）に初の実戦形式に登板した際、左脚付け根の張りを訴えた。その後、侍ジャパンの井端弘和監督は「情報はいただいている」とした上で「様子を見