埼玉・飯能市で2022年、親子3人を殺害した罪などに問われている男に検察は死刑を求刑した。検察側「責任能力に問題なし」斎藤淳被告（43）は2022年12月、飯能市の住宅で、ウィリアム・ビショップさん（当時69）と妻の森田泉さん（当時68）、長女の森田ソフィアナ恵さん（当時32）の3人をおので殴るなどして殺害した罪などに問われている。裁判では「責任能力の有無」が争点となっている。検察側は26日の裁判で、「斎藤被告が犯人で