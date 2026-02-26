俳優高杉真宙（29）女優山本美月（34）女優永尾柚乃（9）と、お笑い芸人「レインボー」が26日、都内で、「ポケモン30周年、はじまる」キックオフイベントを行った。96年2月27日に「ポケットモンスター赤・緑」が発売されて30年。全日本空輸、日本プロ野球（全12球団）、日本オリンピック委員会などとのコラボレーションを企画。現在、ポケモンは1025種類。すべてにロゴを作ってアニバーサリーを盛り上げていく。キーワードは「動