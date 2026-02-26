アーティストのMIYAVIさんは2月25日、自身のInstagramを更新。息子の誕生日ショットを披露しました。【写真】MIYAVI、息子の顔出しショット「幸せのお裾分けありがとうございます︎」MIYAVIさんは「みんなあたたかいバースデーメッセージや動画などありがとう！」とつづり、8枚の写真と3本の動画を投稿。息子のソロショットや妻のmelody.さんのショットなどを披露しています。1枚目は息子がポケットに両手を入れた格好いい姿