俳優・アーティストののんさんは2月25日、自身のInstagramを更新。ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】「脳がバグっております（笑）」「びっくりした！」のんさんは「こち予備7話のオフショット」とつづり、5枚の写真を投稿。モデル歩きや腕組みポーズで格好良く決めているのんさんですが、顔を思いきり落書きされています。口を囲うようにひげが生えていたり