コンパクトでも6人が快適に乗れる装備充実仕様！街中で扱いやすいサイズでありながら、家族全員がゆったりと乗れるクルマは意外と限られています。そうしたニーズに応え続けてきたのが、ホンダのコンパクトミニバン「フリード」です。取り回しの良さと室内の広さを両立したこのモデルは、日常の移動から週末のレジャーまで幅広く活躍する存在として、多くの支持を集めています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”ホン