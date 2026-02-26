Image: MOFT US スマホアクセサリーで知られるMOFTの人気アイテム、MagSafe対応のカード収納付きスマホスタンドに、Apple（アップル）の「探す」対応モデルが登場しました！MOFTの定番人気スタンド＆カードケースMOFTの定番商品の1つ、収納付きのスマホスタンド。MagSafe対応なので、磁石でiPhone背面に簡単にくっつけることが可能。カード2枚ほど収納ができて、開くとそのままスタンドにな