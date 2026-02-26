日本代表の主力DFである板倉滉は昨夏にボルシアMGからオランダの超名門アヤックスに加入した。当初は本職のCBでプレーしていたものの、途中からボランチで起用される機会が増え、徐々に出番が減少。コンディションの問題もあり、バックアッパーに降格してしまった感がある。そんな29歳が、１年で退団する可能性があるようだ。オランダメディア『FOOTBALL TRANSFERS』は２月24日、「アヤックスは来たる夏の板倉滉の電撃移籍に突