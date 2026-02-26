現地２月25日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、レアル・マドリーがホームでベンフィカと対戦。２−１で勝利してアグリゲートスコア３−１とし、ラウンド16進出を決めた。しかしこの一戦の71分にアクシデントが発生した。相手GKが蹴った浮き球のボールに反応したDFラウール・アセンシオとMFエドゥアルド・カマビンガが空中で激しく接触。カマビンガはすぐに立ち上がるも、地面