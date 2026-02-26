暴力団組員の男らが監禁などの疑いで逮捕された事件で、警察は共政会系の事務所を家宅捜索しました。 逮捕されたのは指定暴力団六代目共政会原田組の組員の男（２６）ら２人です。 ２人は先月、被害者の男性を約５０分にわたり車に監禁したうえ、口座を渡すよう要求して脅し取ろうとした疑いがもたれています。 組員の逮捕を受け警察は２６日に捜査員１４人態勢で原田組の事務所を家宅捜索しました。 警察によりますと脅し取ろ