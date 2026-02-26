２６日午前９時３０分頃、大阪地検などが入る大阪中之島合同庁舎（大阪市福島区）敷地内で、男が「検察庁」と書かれた看板に赤いスプレーで落書きしているのを警備員が目撃。通報を受けて駆けつけた大阪府警福島署員が、現場付近にいた自称９０歳代の男を器物損壊容疑で現行犯逮捕した。同署によると、男は２６日午前、看板に赤いスプレーを噴射した疑い。