パレスチナの記者アナス・シャリフ氏がイスラエルによって殺害されたことに抗議するデモ＝昨年8月、イラク首都バグダッド（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークに本部を置く民間団体、ジャーナリスト保護委員会（CPJ）は25日、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザやイエメン、イランへの攻撃などで2025年に記者ら報道関係者86人が死亡したと発表した。うち6割以上がパレスチナ人。世界全体で25年に殺害され