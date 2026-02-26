２６日午前８時２０分頃、滋賀県東近江市五個荘簗瀬町の集合住宅に、県警東近江署員が傷害事件の捜査で訪れたところ、この住宅に住む男にドライバーのようなもので腕を突き刺された。男は車で逃走した。県警は約２時間半後、同県近江八幡市内の民家敷地内の物置で男を発見し、住居侵入容疑で現行犯逮捕した。県警によると、男（５３）は無職。腕を刺された署員は命に別条はないという。