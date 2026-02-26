ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２６日、所属先の木下グループ本社を表敬訪問した。主要国際大会の五輪、世界選手権、四大陸選手権、ＧＰファイナルをキャリアを通じて制覇。ゴールデンスラム達成を祝し、木下直哉代表から１人２０００万円、計４０００万円の報奨金が授与された。「りくりゅう」がミラノでの競技以外の思い出を明かす場面