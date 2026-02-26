２６日の姫路競馬３Ｒ（サラ３歳、Ｃ１ダート１４００メートル）で１番人気に支持されたモンザセカンド（牡３歳、西脇・永島太郎厩舎、父ポアゾンブラック）が、好位から抜け出して快勝。騎乗していた広瀬航騎手（４１）＝園田・フリー＝は２００１年４月にデビュー以来、１万４９２３戦目で地方通算１３００勝目を達成した。同騎手は「まだまだ勝ち星を伸ばしたいので、さらに頑張ります」と同僚騎手に祝福されて満面の笑みだ