香ばしく焼いたじゃがいもに、厚みのあるベーコンをたっぷりサンド。少ない材料で手軽に作れるのに、カリッ、ほくっとした食感がたまりません。広がるうまみと塩けは、ワインと合わせてこそ本領発揮！夜の一杯が、ぐっと楽しみになるおつまみです♪『ベーコンポテトガレット』のレシピ材料（2〜3人分）じゃがいも……3個（約450g）ベーコン……4枚（約80g）塩こしょうサラダ油好みで粗びき黒こしょう作り方（1）じゃがいもと