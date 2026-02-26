作家の乙武洋匡さんが2026年2月25日、Xで国会のヤジをめぐる持論をつづり、ネットの注目を集めている。玉木氏「与党からヤジを飛ばすのはやめて」発端となったのは、同日に行われた衆院本会議で代表質問に立った国民民主党の玉木雄一郎代表による質問だった。玉木氏は19年1月に衆院本会議で行った代表質問の際、タブレット端末で原稿を読むことが許可されなかったことを発端として、以前から本会議場でのタブレット端末使用の解禁