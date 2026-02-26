十島村の中之島で、会社の上司を包丁で切りつけ殺害しようとした疑いで逮捕された男の身柄が26日、鹿児島地方検察庁に送られました。 殺人未遂の疑いで26日送検されたのは、十島村・中之島の会社員・生一男容疑者(73)です。 十島村を管轄する鹿児島中央警察署によりますと、生容疑者は今月23日の午後10時前、中之島にある勤務先の土木会社の出張所で、60代の男性上司の首を包丁で切りつけて殺害しようとした疑いが持たれています