【天気下り坂】２７日（金）再び雨 「低気圧」が２７日（金）に九州南部を通過し、九州各地で雨が降る見込みです。鹿児島県の種子島屋久島地方では、「１時間あたり３０ミリ以上」の【激しい雨】が降るおそれがあります。 、各県５か所ずつのを画像で掲載しています。雨シミュレーション２７日（金）～３月３日（火） ２７日（金）の次は、３月２日（月）～３日（火）に「低気圧」が前線を伴って九州を通過し