今月21日、奄美空港に着陸し、整備が続いているアメリカ軍のヘリコプター1機は、5日経った26日も空港にとどまったままです。 九州防衛局によりますと、今月21日午前11時半ごろ、沖縄・アメリカ軍普天間基地所属のヘリコプター「UH－1」1機が燃料補給のために奄美空港に着陸しました。しかし、離陸前の点検で整備が必要となったことから、機体は奄美空港にとどまったままで、26日も整備が続いています。 UHA