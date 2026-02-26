寒さが続く季節は、体のめぐりが滞りやすく、腸の働きも鈍りがち。便秘などの不調が気になる今こそ、見直したいのが「腸」のコンディションです。今回は、毎日のバスタイムに取り入れられる〈腸の血流アップ習慣〉をご紹介。腸活ドクター・郄畑宗明先生に、効果を高めるマッサージのコツを教えていただきました。お風呂でできる！ 腸の血流アップ習慣冷えは腸にとっても大敵。血流が低下すると腸に充分な酸素がいきとどかず