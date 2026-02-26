山形県内のタクシー運賃が改定され、3月20日から適用される新しい運賃が公表されました。初乗り料金の上限を700円に引き上げるなど値上げされます。東北運輸局によりますと、山形県内のタクシー運賃は現在、普通車の1.2キロまでの初乗り料金の上限が山形市と上山市、天童市、山辺町で630円、このほかの市町村で620円となっています。今回改定された新しい運賃は県内の市町村で一本化され、初乗り料金が700円に引き上げ