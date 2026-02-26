【新華社贛州2月26日】中国江西省南部の贛州（かんしゅう）で春節（旧正月）期間中、配車サービスのドライバーが宋代の衣装をまとい、伝統的な礼儀作法で乗客を迎える取り組みが行われた。移動の時間を活用し、地域の歴史文化を紹介する新たな試みとして注目を集めている。贛州は宋代の文化遺産が数多く残る国家歴史文化名城で、客家（ハッカ、北方から南方に移住した漢民族の一支流）文化の重要な発祥地の