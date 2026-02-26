２５日、覚書に調印し、記念撮影に応じる新華社の傅華（ふ・か）社長（右）とＦＩＳＵのレオンツ・エダー会長。（ローザンヌ＝新華社記者／連漪）【新華社ローザンヌ2月26日】中国新華社と国際大学スポーツ連盟（FISU）は25日、スイスのローザンヌで報道協力に関する了解覚書に調印した。