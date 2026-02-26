神戸市立王子動物園は26日までに、公式サイトを更新し、2025年9月20日に死亡したユキヒョウ「ユッコ」に関して詳細な死因を発表した。【写真】来年者に親しまれていたユキヒョウ・ユッコ同園は昨年9月20日に公式Xで「9月20日（土）早朝、ユキヒョウ「ユッコ」（メス・16歳）が死亡しました」と報告。「死因は肺炎であると推定しておりますが、詳細が分かり次第、当園HP等でお知らせします」と伝えていた。死因について「喉頭