ローソンは26日、店舗で発生した使用済みユニフォーム約500枚（約120キログラム）をアップサイクルしたテーブル用の天板を、東京・品川区の「ローソンゲートシティ大崎アトリウム店」のイートインスペースに導入した。焼却処分を行わないことで、約270キログラムのCO2排出量削減につながるという。【写真】廃棄する店舗ユニフォームで作られた、イートインスペースのテーブル用天板ローソン店舗では、経年劣化や汚れ、破損など