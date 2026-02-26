オリンピックを沸かせたメダリストたちが、早くも日本国内での戦いに挑んでいる。日本が冬季オリンピック最多のメダルを獲得して閉幕したばかりのミラノ・コルティナオリンピック。そのメダリストたちが、今度は日本で熱いバトルを繰り広げる。まずはメダルを量産したスノーボード代表。26日から福島・磐梯町で始まるビッグエアの全日本選手権を前に意気込みを語った。木村葵来選手（21）：この大会に勝てば、この先でもNo.1として