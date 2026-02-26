デビュー40年記念特別展のオープニングセレモニーであいさつする武豊騎手＝26日、京都市下京区日本中央競馬会（JRA）通算最多の4636勝を挙げている武豊騎手が26日、京都市内の百貨店で開催されるデビュー40年記念特別展のオープニングセレモニーに出席し「いろんな人に支えられ、たくさんの馬と出会った。その思い出がよみがえってくる」と感慨を語った。3月23日までの特別展は軌跡を振り返る写真や映像、トロフィー、勝負服な