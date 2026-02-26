★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２半導体 ３防衛 ４ＳａａＳ ５データセンター ６宇宙開発関連 ７フィジカルＡＩ ８人工知能 ９ＴＯＰＩＸコア３０ １０ｉＰＳ細胞 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「造船」が２７位となっている。 国土交通省と内閣府は２０日、造船ワーキンググループ（ＷＧ）の初会合を開き、