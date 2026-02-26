日銀は２６日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間３年超５年以下」が２．７８倍、「同５年超１０年以下」が３．１１倍、「同１０年超２５年以下」が３．２６倍、「物価連動債」が３．７３倍となった。 出所：MINKABU PRESS