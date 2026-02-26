リンクをコピーする

メンフィス・グリズリーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年2月26日（木）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 112 - 133 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのメンフィス・グリズリーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォ