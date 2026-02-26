メリダ・オープン・アクロン大会期間：2026年2月24日～2026年3月2日開催地：メキシコ Méridaコート：ハード（屋外）結果：[タン キアンウィ / シュー イーファン] 0 - 0 [エミリアナ アランゴ / ジェイネプ ソンメズ] 試合の詳細データはこちら≫ メリダ・オープン・アクロン第3日がメキシコ Méridaで行われ、女子ダブルス1回戦で、タン キアンウィ / シュー