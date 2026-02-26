カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」が1月26日（木）、パシフィコ横浜で開幕した。期間は3月1日（日）までの4日間。入場無料だが、事前のWeb登録が必要となる。 今回は過去最多となる149の企業・団体が出展。開場時間は10時00分～18時00分、最終日のみ17時00分まで。 このページでは、各ブースで展示されている新製品を一足早くお届けする。（随時更新） 【キヤノン】