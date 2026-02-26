リンクをコピーする

デトロイト・ピストンズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年2月26日（木）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 124 - 116 オクラホマシティ・サンダー NBAのデトロイト・ピストンズ対オクラホマシティ・サンダーがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはオクラホ